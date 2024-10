United-Star hinterlegt offenbar Wechselwunsch

Marcus Rashford steht vor einem Abgang von Manchester United. Das berichtet El Nacional.

So soll der Flügelstürmer sogar bereits einen offiziellen Wechselwunsch beim Verein hinterlegt haben. Als Hauptinteressenten gelten Aston Villa, Olympique Marseille und SSC Napoli. Dabei sollen die Italiener am stärksten an einem Transfer interessiert sein.

In zwölf Einsätzen steuerte Rashford wettbewerbsübergreifend bisher sieben Scorer (vier Tore, drei Assists) bei und stand in den meisten Partien auch in der Startelf. Nach zehn Profijahren bei den Red Devils sieht der Angreifer nun wohl die Zeit gekommen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

(Red.)

Bild: Imago