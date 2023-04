United zu Gast bei Angstgegner Sevilla – Ten Hag: „Genau diese Herausforderung mögen wir“

via

via Sky Sport Austria

Auf Manchester United wartet heute im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League eine schwierige Aufgabe. Für Marcel Sabitzer & Co. geht es zum FC Sevilla. Das Hinspiel endete 2:2. United-Trainer Erik ten Hag zollt vor dem Rückspiel dem „Angstgegner“ großen Respekt. Schließlich konnten die Red Devils die letzten vier Duelle gegen Sevilla nicht gewinnen.

„Es wird schwierig, aber genau diese Herausforderung mögen wir“, sagte ten Hag und fügte an: „Sie haben die Europa League in den vergangenen Jahren so oft gewonnen. Das ist massiv – Respekt. Aber wir müssen sie schlagen.“

Kann Manchester United gegen Sevilla endlich einen Sieg einfahren? FC Sevilla vs. Manchester United ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen!