Unschöne Szenen: Leroy Sané in Rangelei verwickelt
Der zuletzt ausgebootete Nationalspieler Leroy Sane von Galatasaray Istanbul war während eines Besuchs beim Münchner Oktoberfest in eine „kurze Rangelei“ mit einem aufdringlichen Gast verwickelt.
„Ich wurde im Festzelt über einen längeren Zeitraum provoziert und persönlich beleidigt – auch mein Verein Galatasaray wurde beleidigt“, sagte Sane der Bild-Zeitung über den Vorfall im Weinzelt am späten Sonntagabend.
In der „aufgeheizten Atmosphäre“ sei er dann auch geschubst worden, es kam „zu einer kurzen Rangelei“. Selbstkritisch merkte Sane an: „Ich hätte in dem Moment aber natürlich gelassener reagieren und auf Durchzug schalten müssen – das nehme ich für mich mit.“
Nagelsmann hatte dem Flügelstürmer einen klaren Auftrag gegeben. Da Sane von Bayern München nun in eine schwächere Liga gewechselt sei, wolle er für künftige Nominierungen eine entsprechend höhere Quote von Toren und Torvorlagen sehen.
(skysport.de) Foto: Imago