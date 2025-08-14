Unter neuem Trainer: ÖFB-Legionär wird Vize-Kapitän bei Leipzig

David Raum ist neuer Kapitän des deutschen Bundesligisten RB Leipzig. Dies teilte Trainer Ole Werner am Donnerstag mit. Damit folgt der Linksverteidiger auf Willi Orban, der die Mannschaft zuletzt angeführt hatte. Vize-Kapitän ist ÖFB-Legionär Xaver Schlager.

Der 27-Jährige ist bereits seit drei Jahren bei den „Bullen“ unter Vertrag, davor lief er für den VfL Wolfsburg und Red Bull Salzburg auf.

Zuletzt zog sich Schlager im Training bei RB Leipzig eine Nasenbeinfraktur zu. Mit einer angefertigten Gesichtsmaske konnte der Mittelfeldmann jedoch einen Tag später bereits wieder am Platz stehen.

Schleife für Raum

„Es ist eine Entscheidung für David. Er verkörpert, was wir von der Mannschaft sehen wollen: diesen Hunger, diese Aggressivität“, sagte Werner vor seinem Pflichtspieldebüt als RB-Coach im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim Regionalligisten SV Sandhausen am Samstag (15.30 Uhr/Sky – streame mit Sky X!).

Im Tor wird im Pokal Maarten Vandevoordt stehen, Nummer eins in der Bundesliga bleibt jedoch Routinier Peter Gulacsi. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil es ein Zweikampf auf sehr hohem Niveau war und wir zwei exzellente Torhüter haben. Pete hat in der Bewertung der sportlichen Leistung ein Stück weit die Nase vorn“, sagte Werner.

