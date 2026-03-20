Unterschrift noch heute! Can verlängert beim BVB

Nach Sky Sport Infos verlängert der verletzte BVB-Kapitän Emre Can seinen Vertrag bei den Borussen um ein weiteres Jahr.

Verein und Spielerseite haben sich auf eine Verlängerung des Vertrages geeinigt, der im Sommer ausgelaufen wäre. Ende Februar hatte sich Can bei der 2:3-Niederlage im Klassiker gegen die Bayerndas Kreuzband gerissen.

Can bleibt!

BVB-Geschäftsführer Lars Ricken stellte im Anschluss schon eine Verlängerung für den verdienten Spieler in Aussicht. Auch der 32-Jährige hat sich für eine Weiterbeschäftigung entschieden.

Can war 2020 für 25 Millionen Euro von Juventus nach Dortmund gewechselt. Seitdem kommt er für die Westfalen auf 220 Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte er 23 Tore und bereitete zwölf weitere vor.

Weitere Informationen in Kürze.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago