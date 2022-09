Unüblicher Positionswechsel: Ex-Rapidler Joelinton glänzt in neuer Rolle

Joelinton Cassio Apolinário de Lira, besser bekannt unter seinem Vornamen Joelinton, ist dem ein- oder anderen Bundesliga-Fan vielleicht noch ein Begriff. Der heute 26-Jährige spielte zwischen 2016 und 2018 auf Leihbasis beim SK Rapid Wien. Mittlerweile kickt der Brasilianer bei Newcastle United in der Premier League – und zählt zu den Senkrechtstartern der letzten sechs Monate.



Der gelernte Stürmer wechselte im Sommer 2015 von seiner Heimat nach Deutschland zur TSG 1899 Hoffenheim. Beim Bundesligist tat sich der damals 19-Jährige schwer und kam in seiner ersten Spielzeit nur zu einem Kurzeinsatz.

Erste Schritte in Europa bei Rapid

Im Sommer 2016 kam Joelinton dann für zwei Jahre nach Österreich zum SK Rapid. Bei den Hütteldorfern war der talentierte Angreifer sofort gesetzt und absolvierte in zwei Jahren 79 Pflichtspiele. Zum großen Torjäger wurde er nicht, auch wenn 21 Tore und neun Vorlagen keine schlechte Ausbeute waren.

Bei Rapid wurde Joelinton von den Trainern Mike Büskens und Damir Canadi meistens als Mittelstürmer eingesetzt. Im 4-2-3-1-System von Goran Djuricin wurde der 1,86m große Brasilianer manchmal auch als Zehner hinter der einzigen Spitze aufgestellt.

VIDEO: Joelinton nach seinen letzten beiden Toren für Rapid

Durchbruch in Hoffenheim

2018 kehrte Joelinton nach Hoffenheim zurück. In der Saison 2018/19 war er bei den Breisgauern gesetzt, Julian Nagelsmann stellte ihn meistens als einzigen Stürmer auf. Sieben Tore und sieben Assists in 28 Bundesligaspielen standen letztlich zu Buche.

Im Sommertransferfenster 2019 erhielt Hoffenheim ein Angebot aus der Premier League für Joelinton. Newcastle United war bereit, 44 Millionen Euro Ablöse für den zu diesem Zeitpunkt 23-Jährigen niederzulegen. Wenig überraschend nahm die sportliche Führung die Offerte an.

Torflaute in England

Unter Trainer Steve Bruce war Joelinton auf Anhieb gesetzt. Die „Magpies“ schlossen die Saison 2019/20 auf dem 13. Platz ab und Joelinton kam in allen 38 Premier-League-Partien zum Einsatz – zwei Tore und zwei Vorlagen waren für den Mittelstürmer jedoch ausbaufähig.

Die zweite Saison in England verlief sowohl für Newcastle als auch für Joelinton ähnlich wie die Spielzeit zuvor: In der Tabelle wurde es ein Platz im gesicherten Mittelfeld (12. Endrang) und der Offensivspieler traf viermal (plus zwei Vorlagen) in 31 Ligaspielen.

Die Premier League seht ihr live und exklusiv auf Sky – holt euch jetzt den SkyX-Traumpass und streamt alle Spiele einfach und unkompliziert!

In der Spielzeit 2021/22 legte Newcastle einen Fehlstart hin und Coach Steve Bruce wurde entlassen. Auch unter Neu-Trainer Graeme Jones gelang der Aufschwung nicht und dem Klub drohte der Abstieg. Im Klub herrschte Unruhe: Die „Magpies“ wurden an ein saudischen Konsortium um Amanda Staveley verkauft und wollten einen Transfer-Großangriff starten.

Letztlich wurde Eddie Howe neuer Trainer und Newcastle gab im Jänner 2022 rund 100 Millionen für neue Spieler aus. Zu diesem Zeitpunkt schienen die Tage von Joelinton beim Verein gezählt zu sein, denn weitere Neuverpflichtungen für den Sommer 2022 waren geplant. Doch der ehemalige brasilianische U17-Teamspieler biss sich durch und wurde ein wichtiger Bestandteil im System von Eddie Howe. Mit einer starken Rückrunde schaffte es Newcastle noch auf Endrang elf.

Die Transformation vom Stürmer zum Mittelfeldspieler

Joelinton brachte es in drei Premier-League-Spielzeiten auf zehn Tore – eindeutig zu wenig für einen Stürmer. Coach Eddie Howe setzte den bulligen Südamerikaner in seinem bevorzugten 4-3-3-System vermehrt auf der halblinken Seite im Mittelfeld ein.

Der 26-Jährige entwickelte sich auf dieser Position in den letzten Monaten zu einem effektiven Box-to-Box-Spieler. Seine körperliche Robustheit und Passstärke kommen im Mittelfeld viel besser zur Geltung als im Angriff. Joelinton ist zudem in der Lage, mit hoher Geschwindigkeit schnelle Gegenstöße einzuleiten. Diese Fähigkeiten sind im rasanten Premier-League-Fußball sehr gefragt und passen perfekt in die 4-3-3-Anordnung von Eddie Howe.

In den ersten sechs Spieltagen der aktuellen Saison kam Joelinton immer über 90 Minuten zum Einsatz. Beim Auftaktsieg gegen Nottingham Forest gelang dem Ex-Rapidler eine Vorlage. Joelinton hat in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Kritiker verstummen lassen, der Brasilianer ist aus der Startelf der „Magpies“ momentan nicht mehr wegzudenken.

VIDEO-Highlights: Newcastle gegen Nottingham

Schweinsteiger, Bale und Co.: Erfolgreiche Positionswechsel im Weltfußball

Joelinton ist wahrlich nicht der erste Fußballer, der im Laufe seiner Karriere einen Positionswechsel vollzog und davon profitierte. Ganz im Gegenteil: Im Weltfußball haben einige prominente Namen im Laufe ihrer Karriere eine neue Rolle für sich entdeckt. Zu den bekanntesten Beispielen zählen Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Gareth Bale.

Während Lahm den Großteil seiner Karriere als rechter oder linker Verteidiger spielte, setzte ihn Pep Guardiola beim FC Bayern eine Zeit lang als defensiven Mittelfeldspieler ein. Lahm glänzte mit seiner Übersicht und Ballsicherheit, die größten Karriereerfolge feierte der Deutsche aber als Außenverteidiger.

Sein langjähriger Mannschaftskollege Bastian Schweinsteiger spielte zu Beginn seiner Laufbahn auf dem linken oder rechten Flügel. Louis van Gaal schulte den Deutschen zum defensiven Mittelfeldspieler um. Diese Transformation war eine der besten Entscheidungen im modernen Fußball, denn Schweinsteiger holte auf dieser Position einen WM-Titel, mehrere deutsche Meisterschaften und den Champions-League-Titel 2013.

Gareth Bale begann seine Karriere beim FC Southampton als Linksverteidiger. Als er in jungen Jahren zu Tottenham wechselte, füllte er diese Rolle von Beginn an zufriedenstellend aus. Trainer Harry Redknapp schob den Waliser eine Position nach vorne auf die linke Flügelposition. Spätestens seit seinem Hattrick gegen Inter Mailand in der Champions-League-Gruppenphase 2010 war klar, dass Bale in seiner Karriere nie wieder eine Defensivposition bekleiden würde. Mit Real Madrid gewann der heute 33-Jährige fünf CL-Titel und kam zu seiner besten Zeit als Rechtsaußen zum Einsatz.

Weitere namhafte Positionswechsel führten Pierre-Emerick Aubameyang (vom rechten Mittelfeld zum Mittelstürmer), Andrea Pirlo (vom offensiven Mittelfeld ins defensive Mittelfeld), Javier Mascherano (vom defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung) und Paul Scholes (vom offensiven Mittelfeld ins defensive Mittelfeld).

Leichte Adaptionen im Positionsspiel sind im Fußball nichts Ungewöhnliches. Thierry Henry (vom Flügelstürmer zum Mittelstürmer) und Cristiano Ronaldo (vom Linksaußen zum Mittelstürmer) sind gute Beispiele dafür. Den Wandel, den Joelinton in seinem Spiel durchgeführt hat, ist jedoch äußerst ungewöhnlich.

Verfasst von: Mathias Blaas



Beitragsbild: Imago