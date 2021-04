“Unverständlich” – Ilzer ärgert sich über Schiedsrichter-Entscheidungen

via

Der SK Sturm muss sich dank einem späten Elfmeter mit 0:1 gegen den Wolfsberger AC (Spielbericht + VIDEO-Highlights) geschlagen geben. Christian Ilzer ärgert sich nach dem Spiel über “drei verlorene Punkte” und über einige Entscheidung des Schiedsrichters.

Wie schon am vergangenen Wochenende sieht auch in diesem Spiel wieder ein Sturm-Spieler eine Rote Karte. Die Entscheidung ist für Christian Ilzer “zu hart” und “unverständlich”. Nachdem Yeboah für die heutige Partie gesperrt war, steht nun Geyrhofer zumindest am Wochenende nicht zur Verfügung. “Wir nehmen immer wieder Dinge aus Fehlentscheidungen mit ins nächste Spiel und das schmerzt einfach.”

Des Weiteren hadert der Steirer mit einem für ihn “klaren Elfmeter” für seine Mannschaft, als in der 29. Minute der Wolfsberger Michael Novak einen hohen Ball an den Arm bekam. Die Pfeife von Schiedsrichter Gerhard Grobelnik blieb jedoch stumm. “Die Hoffnung, dass wir bei Sturm Graz einen Elfmeter kriegen haben wir schon aufgegeben”, ärgert sich Ilzer.

Siebenhandl: “Sind schon gewohnt, dass uns niemand einen Elfer geben will”