Unwettergefahr! La Liga verlegt Valencia-Partie

Aufgrund von starken Regenfällen ist das La-Liga-Spiel zwischen dem FC Valencia und Real Oviedo verschoben worden.

Das gab der spanische Fußballverband (RFEF) am Montagnachmittag wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff um 21 Uhr bekannt. Das Spiel soll nun am Dienstag (20 Uhr) nachgeholt werden.

Nach der Warnung des spanischen Wetterdienstes vor Starkregen und Überschwemmungen blieben am Montag Schulen und Hochschulen in der Stadt Valencia geschlossen, ebenso wie andere öffentliche Einrichtungen. Seit Sonntag gilt die höchste Alarmstufe. Der FC Valencia teilte mit, dass alle Trainingseinheiten sämtlicher Senioren- und Jugendteams abgesagt wurden, auch die Geschäftsstelle blieb geschlossen.

Im Oktober 2024 hatten katastrophale Überschwemmungen in der Region Valencia zu 235 Todesfällen und der Verschiebung mehrerer Spiele geführt.

