Unzufrieden als Joker? Tel spricht über Zukunft

Beim FC Bayern zeigt Mathys Tel in der laufenden Saison starke Leistungen. Hinter dem noch treffsichereren Superstar Harry Kane bleibt dem Sturmtalent aber aktuell trotzdem nur die Rolle des Edeljokers.

Diese füllt er gut bis phasenweise sehr gut aus. Auch deswegen bleibt der 18-Jährige gegenüber der französischen Zeitung L’Equipe gelassen angesprochen auf seine Zukunft in München.

„Ich bin nicht frustriert über meine Spielzeit“, wird Tel aus dem Lager der französischen U21-Nationalmannschaft zitiert: „Aber es ist klar, dass ich auf einen Stammplatz hinarbeite. Heute habe ich den Status eines Edeljokers, aber das ist nicht das, was ich langfristig möchte. Aber so ist es gerade und ich will weiter dazulernen, um eine größere Position im Team einnehmen zu können. Ich gehe davon aus, dass man, um groß zu werden, lernen muss, klein zu sein. Das geht nur über das Lernen.“

