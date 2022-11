Urlaub auf La Réunion: Wohl kein Benzema-Comeback in Katar

Urlaub auf La Réunion statt WM in Katar: Der Traum französischer Fußball-Fans von einem Comeback von Ballon d’Or-Gewinner Karim Benzema hat sich offenbar schnell erledigt.

Die Tourismus-Behörde der Insel La Réunion zeigte Dienstagfrüh in den sozialen Medien Fotos, nach denen der verletzte Torjäger zum Urlaub auf der Insel im Indischen Ozean angekommen ist. Medienberichten zufolge soll er dort eine Woche bleiben.

Spanische Medien hatten am Montag spekuliert, der Stürmerstar von Real Madrid könne am Donnerstag wieder ins Training einsteigen. Demnach handle es sich bei seiner Verletzung doch um keinen Muskelriss. Theoretisch dürfte Benzema bei der bis zum 18. Dezember dauernden WM auch noch zum Einsatz kommen, weil die Franzosen niemanden nachnominiert haben und ihn stattdessen weiter im 26er-Kader führen. Dies erscheint nun weiter extrem unwahrscheinlich.

Deschamps: „Nichts, worüber ich nachdenke“

„Das ist wirklich nichts, worüber ich nachdenke“, sagte Nationaltrainer Didier Deschamps am Dienstagmorgen in Doha: „Ich habe auch nicht verfolgt, wer was gesagt hat. Und wir haben doch gehört, wie lange er ausfallen wird.“ Damit bezog er sich auf die Diagnose, dass Benzema für die gesamte WM ausfalle.

Er habe mit dem 34-Jährigen gesprochen, „nachdem er abgereist ist“, sagte Deschamps mit einem Lächeln: „Aber Presnel Kimpembe und Paul Pogba sind auch nicht hier, und mit ihnen habe ich auch gesprochen. Ich kann nicht beeinflussen, worüber spekuliert wird und welche Szenarien entworfen werden.“

(APA)/Bild: Imago