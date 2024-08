US-Fußballerinnen nach Sieg über Deutschland im Olympia-Finale

Die Fußballerinnen der USA haben sich als erstes Team ins Endspiel des olympischen Turniers gespielt.

In Lyon setzte sich der Rekord-Titelträger am Dienstag im Halbfinale gegen Deutschland in der Verlängerung mit 1:0 durch und bekommt es im Finale am Samstag (17.00 Uhr) mit dem Gewinner der Partie zwischen Weltmeister Spanien und Brasilien (ab 21.00 in Marseille) zu tun.

Im Vergleich zum 4:1-Erfolg in der Gruppenphase taten sich die USA in der Vorschlussrunde deutlich schwerer, mussten trotz spielerischer Überlegenheit wie schon im Viertelfinale gegen Japan in die Verlängerung. Dort wurde Sophia Smith vor etwa 15.000 Zuschauern zur Matchwinnerin (95.). Deutschland hatte Stunden vor dem Spiel den Ausfall von Kapitänin Alexandra Popp (Infekt) und Torjägerin Lea Schüller (Entzündung der Patellasehne) hinnehmen müssen.

