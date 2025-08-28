US Open: Alcaraz im Eiltempo in die dritte Runde

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat seine Ansprüche auf den zweiten US-Open-Triumph eindrucksvoll unterstrichen.

Der 22-Jährige gewann sein zweites Match in New York im Eiltempo gegen den Italiener Mattia Bellucci und zog in nur 1:36 Stunden mit 6:1, 6:0, 6:3 in die dritte Runde ein.

Auch Publikumsliebling Ben Shelton ließ in der Spätsession nichts anbrennen. Der an Nummer sechs gesetzte US-Amerikaner, 2023 Halbfinalist, besiegte den Spanier Pablo Carreno Busta 6:4, 6:2, 6:4. Shelton bekommt es nun mit dem französischen Routinier Adrian Mannarino zu tun.

Alcaraz, der für eine 2:0-Satzführung gegen den Weltranglisten-65. gerade einmal 58 Minuten benötigte, trifft in der dritten Runde auf Belluccis Landsmann Luciano Darderi. Von der Nummer 34 der Welt ist etwas mehr Gegenwehr zu erwarten. In der ersten Runde hatte Alcaraz das Geduldsspiel gegen den US-Aufschlagriesen Reilly Opelka mit 6:4, 7:5, 6:4 gewonnen.

Alcaraz hatte 2022 als 19-Jähriger in Flushing Meadows seinen ersten von mittlerweile fünf Major-Titeln geholt, war 2024 in New York aber bereits in der zweiten Runde in drei Sätzen am Niederländer Botic van de Zandschulp gescheitert. In der laufenden Saison gewann Alcaraz den Titel bei den French Open in einem epischen Finale gegen Jannik Sinner, im Wimbledon-Endspiel unterlag er seinem italienischen Rivalen.

