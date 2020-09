US Open: De Minaur wäre Viertelfinal-Gegner von Thiem

via

Sollte sich Dominic Thiem später im Achtelfinale der US Open durchsetzen, dann steht sein Gegner nun schon fest. Der als Nummer 21 gesetzte Australier Alex de Minaur besiegte im ersten Achtelfinal-Match des Tages den kanadischen Überraschungsmann Vasek Pospisil aus Kanada glatt in nur 2:17 Stunden mit 7:6(6),6:3,6:2. Er trifft am Mittwoch auf Thiem oder den Kanadier Felix Auger-Aliassime (Nr. 15).

Thiem hat beide bisherigen Begegnungen mit dem 21-jährigen Weltranglisten-28. gewonnen: 2017 in der ersten US-Open-Runde mit 6:4,6:1,6:1, 2018 beim Davis-Cup-Länderkampf gegen Australien in Graz auf Sand mit 6:4,6:2,3:6,6:4.

