US Open: Draper zieht verletzt zurück

Der britische Hoffnungsträger Jack Draper muss seinen Traum vom Titel bei den US Open (live auf Sky – streame mit Sky X!) begraben.

Der Vorjahreshalbfinalist, in diesem Jahr an Position fünf gesetzt, zog vor seiner Zweitrundenpartie gegen den Belgier Zizou Bergs wegen Problemen am linken Arm zurück. In der ersten Runde hatte er den Argentinier Federico Agustín Gómez noch in vier Sätzen bezwungen.

„Hallo Leute, es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich mich von den US Open zurückziehen werde“, schrieb Draper bei X: „Ich habe mein Bestes gegeben, um hier zu sein und mir jede Chance zu geben, zu spielen, aber die Beschwerden in meinem Arm sind zu stark geworden und ich muss das Richtige tun und auf mich selbst achten.“

Draper hatte im vergangenen Jahr in New York seinen internationalen Durchbruch geschafft. Im März 2025 gewann er das Masters in Indian Wells – in Wimbledon erlebte er aber bei seinem Aus in der zweiten Runde eine Enttäuschung.

(SID) / Artikelbild: Imago