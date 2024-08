US Open: Gauff souverän weiter, Zheng mit Mühe

Coco Gauff hat auf dem Weg zur Titelverteidigung bei den US Open den ersten Schritt gemacht.

Die 20 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich in ihrer Auftaktpartie am Montag souverän mit 6:2, 6:0 gegen die Französin Varvara Gracheva durch und darf weiter von einem erneuten Triumph bei ihrem Heimspiel träumen. Im Vorjahr hatte sie in New York ihren ersten und bisher einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen.

„Es ist viel Druck, aber ich genieße es einfach. Im letzten Jahr war es unglaublich. Es ist toll, wieder da zu sein“, sagte Gauff, die in der zweiten Runde auf Tatjana Maria trifft.

Zuvor war bereits Olympiasiegerin Qinwen Zheng mit reichlich Mühe in die zweite Runde eingezogen. Die Chinesin, Nummer sieben der Welt, kam nach einem Satzrückstand gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova zurück und siegte 4:6, 6:4, 6:2. Auf Hartplatz war Zheng im Januar bei den Australian Open bis ins Endspiel gestürmt. Nun wartet ein Duell mit der Russin Erika Andrejewa auf Zheng.

