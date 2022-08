Julia Grabher ist in der ersten Runde der Qualifikation zu den US Open der Tennisprofis ausgeschieden. Die Vorarlbergerin musste sich am Dienstag der Slowakin Viktoria Kuzmova mit 3:6,3:6 geschlagen geben.

In der Nacht auf Mittwoch sind mit Sinja Kraus, Dennis Novak und Filip Misolic noch drei weitere Österreicher im Einsatz. Ebenfalls in der Quali des Grand-Slam-Turniers in New York sind noch Barbara Haas, Gerald Melzer und Sebastian Ofner vertreten.

(APA)

Artikelbild: GEPA