US Open LIVE: Übertragung, Zeitplan und Co.

Die Tenniswelt blickt Ende August nach New York, denn dort finden die US Open statt. Hier gibt es alle Infos zu der Übertragung, dem Spielplan und vieles mehr.

Die US Open sind das vierte und letzte Tennis Grand Slam eines jeden Jahres. Hier können die Profis nochmal kräftig Punkte sammeln, um sich für die ATP/WTA Finals am Ende des Jahres zu qualifizieren. Die Titelverteidiger bei den US Open 2025 im Einzel sind die belarussische Tennisspielerin Aryna Sabalenka bei den Damen sowie der Italiener Jannik Sinner bei den Herren.

Insgesamt finden jedes Jahr vier Grand-Slam-Turniere statt: Die Australian Open, die French Open, Wimbledon und die US Open.

Wann finden die US Open 2025 statt?

Das Hauptfeld der diesjährigen US Open startet am 24. August und endet mit dem Herrenfinale am 7. September. Der Modus ist ein klassisches K.o.- System. Die ersten Qualifikationsrunden starten bereits am 18. August.

Wo finden die US Open 2025 statt?

Die US Open 2025 finden auch in diesem Jahr im USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park im Stadtteil Queens von New York City (USA) statt.

US Open 2025: Zeitplan

Sobald es losgeht, gibt es den Spielplan der US Open hier auf skysportaustria.at zu sehen.

Wer überträgt die US Open? US Open Übertragung

Die US Open werden auch in diesem Jahr wieder live auf Sky Sport und vom Streaminganbieter Sportdeutschland.TV übertragen. Sky hat eine mehrjährige Sublizenz von DOSB New Media GmbH erworben.

Die Übertragungsdetails gestalten sich voraussichtlich wie im vergangenen Jahr, vorbehaltlich von Änderungen, folgendermaßen:

Die besten Matches des Tages überträgt Sky Sport auf seinem linearen 24-Stunden Tennissender Sky Sport Tennis. Die Spiele werden jeweils von einem Experten und einem deutschen Kommentator live begleitet. Zusätzlich dazu können Tennisfans alle Geschehnisse auf dem Centre Court (Arthur Ashe Stadium) live auf einem zusätzlichen Kanal verfolgen – in der Regel auf Sky Sport 1.

Darüber hinaus bietet Sky Sport alle verfügbaren Tennismatches und Courts inklusive der Qualifikation im Livestream auf Sky Stream und Sky Q an. Das heißt, Tennisfans können sich aus dem Angebot aller Spiele auch ein individuell bevorzugtes Match, welches nicht auf den linearen Tennis-Kanälen läuft, auswählen und auch beliebig von Court zu Court wechseln.

Erlebe Tennis LIVE auf Sky Sport. Verfügbar mit Sky

Auf Sky Sport siehst du die ATP- und WTA-Tour, inkl. aller Matches der Nitto ATP-Finals und WTA-Finals sowie die gesamten US Open live.

Die Tennisstadien bei den US Open

Das Arthur Ashe Stadium in New York ist der Center Court bei den US Open. Mit 22.547 Sitzplätzen ist es mit Abstand das größte Tennisstadion der Welt. Das Arthur Ashe Stadium verfügt seit 2016 über ein Dach, das bei Regen geschlossen werden kann. Der Schließvorgang dauert circa 15 Minuten.

Das zweitgrößte Stadion bei den US Open ist das Louis Armstrong Stadium, das eine Sitzplatzkapazität von 14.000 Zuschauer umfasst. Dieses verfügt ebenfalls über eine schließbare Dachkonstruktion.

US Open: Sieger der letzten 4 Jahre

Die letzten 4 Siegerinnen bei den Damen

2024 Aryna Sabalenka (BLR)

2023 Coco Gauff (USA)

2022 Iga Swiatek (POL)

2021 Emma Raducanu (GBR)

Die letzten 4 Sieger bei den Herren

2024 Jannik Sinner (ITA)

2023 Novak Djokovic (SRB)

2022 Carlos Alcaraz (ESP)

2021 Daniil Medvedev (RUS)

Rekordsieger US Open

Rekordsiegerinnen bei den Damen

Chris Evert (USA) – 6 Titel

Serena Williams (USA) – 6 Titel

Steffi Graf (GER) – 5 Titel

Rekordsieger bei den Herren

Jimmy Connors (USA) – 5 Titel

Pete Sampras (USA) – 5 Titel

Roger Federer (SUI) – 5 Titel