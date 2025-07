US-Präsident fordert NFL-Team zur Namensänderung auf

US-Präsident Donald Trump drängt das NFL-Team Washington Commanders, seinen alten Namen wieder anzunehmen.

„Die Washington „was auch immer“ sollten SOFORT ihren Namen in Washington Redskins Football Team zurückändern“, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Das Football-Team hatte sich vor Jahren nach Kritik von amerikanischen Ureinwohnern von seinem Namen Redskins (Rothäute) getrennt und heißt seit 2022 Commanders.

Eine Drohung an die Commanders

Seine Forderung verbindet Trump mit einer Drohung. „Ich werde ihnen möglicherweise eine Einschränkung auferlegen, wenn sie den Namen nicht in den ursprünglichen Namen „Washington Redskins“ zurückändern und den lächerlichen Spitznamen „Washington Commanders“ loswerden.“ Und weiter: „Ich werde für sie dann keinen Deal zum Bau eines Stadions in Washington machen.“

Trumps Vorgänger Joe Biden hatte im Jänner ein Gesetz unterzeichnet, nach dem das Gelände des abrissreifen Robert F. Kennedy Stadions in Washington an den District of Columbia übertragen wird. Damit war die Voraussetzung geschaffen worden, an gleicher Stelle ein neues Stadion zu errichten.

Trump hat auch ein Baseball-Team im Visier

Eine Namensrückabwicklung fordert Trump auch von dem Baseball-Team Cleveland Guardians, die früher Cleveland Indians hießen. Trump behauptete, die Zeiten seien nun andere als vor drei oder vier Jahren.

Vor Jahren hatte der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA eine Rassismusdebatte ausgelöst und zum Nachdenken auch über Denkmale und Namensänderungen geführt.

(APA) / Bild: Imago