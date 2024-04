US-Profi Schafzahl verstärkt Österreichs Frauen bei WM

Gute Nachrichten für Österreichs Eishockey-Frauen!

Theresa Schafzahl, rot-weiß-rotes Aushängeschild in der in der nordamerikanischen Profiliga PWHL, wird die ÖEHV-Auswahl bei der Heim-B-WM (Division IA) von 21. bis 27. April in Klagenfurt im Kampf um den erstmaligen Aufstieg in die Top-Divsion verstärken. Wie der heimische Verband am Montag bekanntgab, erhielt die 23-jährige Steirerin die Freigabe ihres Clubs Boston.

Die beiden Testspiele gegen Ungarn am 12. und 13. April werden noch ohne Schafzahl über die Bühne gehen, kurz vor WM-Start stößt die Stürmerin dann zur Truppe von Trainer Alexander Bröms. Bei der Endrunde bekommt es Österreich mit Ungarn, Frankreich, Norwegen, Südkorea und den Niederlanden zu tun, die beiden Topteams schaffen den Aufstieg.

(APA)/Bild: Imago