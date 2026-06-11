US-Student läuft zu Weltrekord im Hürdenlauf

Ja’Kobe Tharp hat bei den amerikanischen College-Meisterschaften einen Weltrekord über 110 m Hürden aufgestellt.

Der 20-Jährige lief im Halbfinale 12,75 Sekunden und unterbot damit die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Aries Merritt aus dem Jahr 2012 um fünf Hundertstelsekunden. „Ich habe noch mehr in den Beinen“, sagte der Leichtahtlet nach dem Rennen in Eugene. Tharp verbesserte seine persönliche Bestleistung um 26 Hundertstelsekunden.

„Das war kein perfektes Rennen. In dieser Runde ging es darum, durchzukommen, zu überleben und weiterzukommen.“ Tharp ist der erste Athlet seit Dwight Stones im Hochsprung vor 50 Jahren, der bei den amerikanischen College-Meisterschaften (NCAA) einen Weltrekord aufgestellt hat.

(APA)/Bild Imago