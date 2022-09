US-Team holt erneut Presidents Cup gegen Welt-Auswahl

via

via Sky Sport Austria

Die US-Golfer haben zum zwölften Mal den Presidents Cup gewonnen. Die Titelverteidiger setzten sich am Sonntag in Charlotte (North Carolina) mit 17,5:12,5 gegen die Welt-Auswahl – ohne Europas Profis – durch. Es ist der neunte Sieg in Serie für die USA.

Den entscheidenden Punkt in den zwölf abschließenden Einzeln holte Olympiasieger Xander Schauffele. Der Presidents Cup wird wie der Ryder Cup alle zwei Jahre ausgetragen. Von den 14 Vergleichen gewannen die USA zwölf.

Der Welt-Auswahl fehlten im Quail Hollow Club einige prominente Spieler. Da Top-Golfer wie der Weltranglisten-Dritte Cameron Smith aus Australien, der Chilene Joaquin Niemann, Abraham Ancer aus Mexiko und der Südafrikaner Louis Oosthuizen sich der umstrittenen LIV-Tour angeschlossen haben, wurden sie nicht für den Presidents Cup berücksichtigt. Aus dem gleichen Grund verzichtete das US-Team auf den Einsatz der ehemaligen Nummer eins der Welt, Dustin Johnson.

(APA)/Bild: Imago