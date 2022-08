Das Weltcup-Comeback der Skispringer in den USA ist abgesagt worden. Die ursprünglich für Mitte Februar 2023 geplant gewesenen Männer-Bewerbe in Iron Mountain können laut Angaben der FIS nicht stattfinden.

Der Weltverband nannte am Donnerstag „technische und finanzielle Gründe“, die den Ausschlag für die Absage gegeben hätten. Ein Ersatz soll in den kommenden Wochen gefunden werden. In Iron Mountain hätte der Weltcup nach 19 Jahren Pause wieder in den USA gastieren sollen.