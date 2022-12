USA, Barca oder PSG? Das ist der Zukunftsplan von Lionel Messi

Lionel Messi muss sich nach dem WM-Sieg mit Argentinien mit seiner Vereinszukunft beschäftigen. Der Vertrag des Superstars bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Gerüchte um einen Wechsel des Weltmeisters im Sommer halten sich hartnäckig.

Englische Medien, unter anderem die Times, hatten bereits Ende November von einer Einigung des 35-Jährigen über einen Sommerwechsel zu Inter Miami berichtet. Nach Sky Informationen will Messi irgendwann in der Zukunft definitiv für Miami auflaufen, aber er wird weder im Winter noch im kommenden Sommer bereits den Schritt in die USA machen.

Auch die sicherlich von vielen Fans erhoffte Rückkehr zum FC Barcelona, wo Messi von 2000 bis 2021 spielte, wird nicht zustande kommen. Natürlich wäre dies auch ein Traum für Messi und den spanischen Topverein, doch dieser ist von beiden Seiten nicht umsetzbar. Dafür gibt es allerdings eine andere Tendenz in Sachen Zukunftsplanung.

Erst PSG-Verlängerung, dann Miami

PSG will den auslaufenden Kontrakt mit Messi verlängern. Auch der frischgebackene Weltmeister kann sich einen längeren Verbleib in der französischen Hauptstadt sehr gut vorstellen. Zeitnahe Gespräche sind bereits geplant. Nach Ablauf des dann neuausgehandelten Vertrags will Messi dann seine Karriere in Miami ausklingen lassen.

Dass der Argentinier auch im fortgeschrittenen Fußballalter noch auf allerhöchstem Niveau abliefern kann, hat Messi in Katar eindrucksvoll nachgewiesen. Bei PSG soll er zusammen mit Kylian Mbappe und Neymar den langersehnten ersten Triumph in der Champions League einfahren. Im Achtelfinale treffen Messi und Co. auf den FC Bayern München.

(skysport.de) / Bild: Imago