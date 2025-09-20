USA folgt Italien ins Finale des Billie Jean King Cup

Titelverteidiger Italien trifft am Sonntag im Finale des Billie Jean King Cup auf Rekordsieger USA.

Die US-Tennis-Asse setzten sich im zweiten Halbfinale am Samstag in der chinesischen Metropole Shenzhen gegen Großbritannien 2:0 durch. Emma Navarro und Jessica Pegula machten mit ihren Siegen im Einzel den Finaleinzug perfekt. Die Italienerinnen hatten tags zuvor die Ukraine 2:1 bezwungen.

Navarro machte in dem Ländervergleich mit einem 3:6,6:4,6:3 gegen Sonay Kartal den erfolgreichen Auftakt für die USA, Pegula gewann anschließend gegen Katie Boulter 3:6,6:4,6:2. „Ich stehe zum ersten Mal im Finale“, sagte Pegula. „Ich glaube, für alle im Team ist es das erste Mal, also wird es eine neue Erfahrung für uns. Aber es gibt niemanden, mit dem ich das lieber teilen würde“, meinte sie in Richtung von Navarro und des übrigen Teams.

(APA)

Bild: Imago