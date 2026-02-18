USA-Frauen im Eishockey-Finale gegen Kanada Favorit

Im Frauen-Eishockey steigt am Donnerstag (19.10 Uhr) bei den Olympischen Spielen in Mailand das programmierte Endspiel. Im nächsten nordamerikanischen Finalduell treffen Titelverteidiger Kanada und die USA aufeinander, nach den bisher gezeigten Leistungen ist das US-Team zu favorisieren. Am Nachmittag (14.40 Uhr) spielen Schweden und die Schweiz um Bronze.

Seit der Premiere von Frauen-Eishockey 1998 in Nagano sind die Teams aus Nordamerika bei Olympischen Spielen das Maß aller Dinge. Kanada (5) und USA (2) haben alle Goldmedaillen abgeräumt und sich mit Ausnahme von 2006 (Schweden) stets im Finale duelliert. Auch bei den 24 Weltmeisterschaften spielten stets die beiden Länder um den Titel, den zuletzt das US-Team geholt hat.

USA hat Kanada bereits deutlich geschlagen

Nun wollen die US-Amerikanerinnen ihren nördlichen Nachbarn auch bei Olympia entthronen, und die Zeichen dafür stehen gut. Die Auswahl von Teamchef John Wroblewski ist mit sechs Siegen in sechs Spielen und 31:1 Toren durch das Turnier gestürmt und hat dabei in der Gruppenphase auch Kanada mit 5:0 vom Eis gefegt. „Das spielt keine Rolle. Im Finale werden sie bereit sein“, ist US-Stürmerin Taylor Heise überzeugt.

Die Kanadierinnen hatten dabei ihre herausragende Spielerin Marie-Philip Poulin wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung. Die Kapitänin gab am Montag im Halbfinale ihr Comeback und schoss ihr Team mit einem Doppelpack zum 2:1-Erfolg über die Schweiz. Poulin ist nach ihren Treffern Nummer 19 und 20 Rekordtorschützin bei Olympischen Spielen, auf ihr ruhen auch die größten Hoffnungen des Titelverteidigers. Die 34-Jährige hat bisher dreimal Gold und einmal Silber gewonnen und in all ihren vier Olympia-Finali ein Tor erzielt – bei den drei Triumphen jeweils das Siegestor.

Eishockey-Gipfel gegen USA – Fast: „Gibt kein besseres Duell“

„Wir wissen alle, es wird ein richtiger Kampf. Ich freue mich riesig, die Chance zu haben, im Spiel um Gold dabei zu sein“, erklärte Poulin, die im vergangenen Jahr alle wichtigen individuellen Auszeichnungen wie Weltspielerin des Jahres, beste Spielerin und Torschützenkönigin der WM und MVP der PWHL eingeheimst hat. Auch Renata Fast ist voller Vorfreude. „Das ist der Moment, für den wir gefightet haben. Es gibt kein besseres Duell als gegen die USA“, sagte die Verteidigerin.

(APA) / Bild: Imago