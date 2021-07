USA und Kanada erreichen Gold-Cup-Semifinale

Der Gold-Cup, die inoffizielle Meisterschaft der Fußball-Nationalteams aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik, steuert auf sein Traumfinale zu. Nachdem Mexiko bereits am Samstag den Aufstieg ins Halbfinale geschafft hatte, zogen am Sonntag (Ortszeit) die USA nach. Dank eines Treffers von Schalke-Stürmer Matthew Hoppe siegten die US-Boys 1:0 gegen Jamaika und treffen nun auf Katar. Der Gegner von Mexiko in der Vorschlussrunde ist Kanada, das 2:0 gegen Costa Rica gewann.

(APA)

Artikelbild: Imago