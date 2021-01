Die USA haben sich zum fünften Mal den U20-Weltmeistertitel im Eishockey gesichert.

Im Finale in Edmonton gab es am Dienstag (Ortszeit) einen 2:0 (1:0,1:0,0:0)-Erfolg über Gastgeber Kanada. Den dritten Platz sicherte sich Finnland mit einem 4:1 (0:1,1:0,3:0) gegen Russland. Das österreichische Team war mit einem 0:11 gegen die USA in die WM gestartet und belegte in der Fünfer-Gruppe nach vier Niederlagen den fünften Platz.

(APA)

Beitragsbild: Imago