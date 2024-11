Das Männer-Team von UVC Graz hat sich am Dienstag in eine recht gute Ausgangsposition für den Aufstieg in das Achtelfinale des Challenge-Cups gebracht. Die Steirer unterlagen in ihrem Hinspiel des Sechzehntelfinales in Ungarn bei MÁV Szekesfehervar lediglich 2:3 (22,-23,20,-23,-13). Das Rückspiel in Graz ist für Mittwoch nächster Woche (19.30 Uhr) angesetzt.

(APA)/ Foto: GEPA