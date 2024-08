Van Aert schlüpft nach Sprint-Ankunft ins Rote Trikot

Beim Sprint-Sieg des Australiers Kaden Groves auf der 2. Etappe der Vuelta a Espana ist Alleskönner Wout van Aert ins Rote Trikot des Gesamtführenden gefahren.

Der Belgier vom Team Visma musste sich nach 194 km von Cascais nach Ourem zwar wie beim Zeitfahren am Samstag knapp geschlagen geben, heimste als Zweiter aber eine Zeitbonifikation von sechs Sekunden ein und liegt nun drei Sekunden vor dem US-Amerikaner Brandon McNulty. Rang drei ging an den Neuseeländer Corbin Strong.

Die vergleichsweise langsam gefahrene Etappe kam nicht ohne Stürze aus. Mehrere Fahrer mussten auf den letzten vier Kilometern zu Boden. Josh Tarling hatte nach einem Aufprall in eine Mauer Glück, dass er nicht ernsthaft verletzt wurde. Gut 90 Kilometer vor dem Ziel erwischte es auch den Österreicher Rainer Kepplinger, der am Samstag mit Platz 25 im Kampf gegen die Uhr aufgezeigt hatte. Er trug zumindest Abschürfungen an Beinen und Armen davon. Die dritte Etappe der Spanien-Rundfahrt führt das Feld erneut durch Portugal – von Lousa über 191,5 km nach Castelo Branco.

