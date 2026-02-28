Van der Poel gewinnt ersten Eintagesklassiker der Saison

Der niederländische Ex-Weltmeister Mathieu van der Poel hat am Samstag in Belgien den ersten Rad-Eintagesklassiker des Jahres gewonnen.

Der Alpecin-Profi setzte sich in der Schlussphase des Omloop Nieuwsblad (207,2 km) in einem der letzten Pflastersteinanstiege von seinen letzten Begleitern ab. Der Cyclocross-Rekordweltmeister siegte bei seiner Omloop-Premiere vor Landsmann Tim van Dijke (Red Bull/+22 Sek.) und dem Belgier Florian Vermeersch (UAE/+24).

(APA) / Artikelbild: Imago