Van der Poel zeigt sich vor Duell mit Pogacar in Form

Mathieu van der Poel scheint für das Duell mit Radstar Tadej Pogacar beim Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo in eineinhalb Wochen gut gerüstet zu sein. Der Niederländer gewann die schwere zweite Etappe bei der Rundfahrt Tirreno-Adriatico nach einem Ritt über matschige Schotterpisten im Finale einer dreiköpfigen Spitzengruppe. Die Österreicher Gregor Mühlberger (24.) und Felix Großschartner (28.) erreichten rund eine halbe Minute später das Ziel.

Van der Poel siegte nach 206 km von Camaiore nach San Gimignano knapp vor Pogacars Teamkollegen Isaac del Toro aus Mexiko und dem Italiener Giulio Pellizzari. Zuvor hatte sich das Trio auf einer durchnässten Schotterpassage abgesetzt. Del Toro übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung. Großschartner ist mit 39 Sekunden Rückstand aktuell Zwölfter.

Am 21. März kommt es zum Aufeinandertreffen von Pogacar und Van der Poel bei Mailand-Sanremo. Auch bei der Flandern-Rundfahrt (5. April) und dem Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix (12. April) dürften sich die beiden Superstars wieder duellieren.

