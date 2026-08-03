Van Gaal kann sich vierte Amtszeit als Bondscoach vorstellen

Louis van Gaal kann sich eine vierte Amtszeit als Trainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft grundsätzlich vorstellen.

Der 74-Jährige erklärte im Gespräch mit dem Magazin Voetbal International, dass er einem erneuten Engagement beim Oranje-Team nicht von vornherein eine Absage erteilen würde. Konkrete Gespräche mit dem niederländischen Verband KNVB habe es bislang allerdings nicht gegeben.

„Ich will dem KNVB immer helfen, so wie ich das auch bei Ajax tun wollte. Und mit so einem Kader gibt es natürlich Möglichkeiten. Ich denke auch, dass die Niederlande möglicherweise noch immer Europa- oder Weltmeister werden könnten, denn 95 Prozent des Kaders spielen im Ausland und oft bei guten Klubs“, sagte der ehemalige Coach von unter anderem FC Barcelona, Bayern München und Manchester United.

Van Gaal betonte zugleich, dass sein Name derzeit vor allem deshalb genannt werde, weil die Verantwortlichen bislang noch keinen Nachfolger für Ronald Koeman gefunden hätten. Er selbst sei bereits dreimal Bondscoach gewesen (2000 bis 2001, 2012 bis 2014 sowie 2021 bis 2022) und gehe eigentlich davon aus, dass ein mögliches weiteres Traineramt eher nicht mehr in den Niederlanden liegen werde. „Aber man weiß es bei mir nie. Ich fühle mich fitter als vor vier Jahren“, sagte van Gaal.