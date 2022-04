Vandoorne gewinnt Formel-E-Rennen in Monaco

Der Belgier Stoffel Vandoorne hat das sechste Rennen der Formel-E-Weltmeisterschaft in Monaco für sich entschieden und damit seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Mercedes-Pilot gewann am Samstag von Startplatz vier aus und übernahm die Führung in der Fahrer-Wertung. Vandoorne kam nach 30 Runden vor dem neuseeländischen Jaguar-Piloten Mitch Evans (+1,285 Sekunden) und dem Franzosen Jean-Eric Vergne (DS Techeetah/+3,293) ins Ziel.

Der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther (Nissan) fuhr zwischenzeitlich auf Rang sechs und landete schlussendlich auf Platz 17. In der Gesamtwertung liegt Vandoorne mit 81 Punkten knapp vor Vergne (75) und Evans (72), der zuletzt beide Rennen in Rom gewonnen hatte. In zwei Wochen geht es mit dem E-Prix von Berlin weiter.

(APA)

Bild: Imago