VAR-Ärger im Ländle: Salzburg und Altach teilen die Punkte

Wieder kein Sieg und erneut Ärger mit dem VAR: Red Bull Salzburg ist in der Fußball-Bundesliga zum dritten Mal in Folge ohne Sieg geblieben. Am Sonntag kamen die verjüngten Bullen in einer intensiven Partie in Altach über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus und mussten Titelverteidiger Sturm Graz, das noch ein Match in der Hinterhand hat, bis auf einen Punkt herankommen lassen. Rapid hat im Abendspiel ab 17.00 Uhr die Chance, die Salzburger zu überholen.

Die frühe Führung durch Petar Ratkov (12.) reichte dem spielerisch dominanten Ligakrösus nicht, Paul Koller nach einem Standard (26.) sorgte für einen nicht unverdienten Punkt der Hausherren. Die Vorarlberger schrieben nach dem 3:1 beim WAC neuerlich an und vergrößerten den Vorsprung auf den letzten Platz auf acht Punkte.

Altach ließ Mittelfeldmotor Patrick Greil nach einer Erkrankung auf der Bank. Indes verpasste Salzburg-Coach Thomas Letsch seiner an fünf Positionen veränderten Startelf drei Tage nach dem 1:4 in Bologna eine Verjüngungskur, die Feldspieler hatten ein Durchschnittsalter von 20,7 Jahren.

Ratkov traf und vergab

Einer der „Oldies“ hatte gleich die große Chance auf die Führung. Der 24-jährige Yorbe Vertessen nahm Benedikt Zech 40 Meter vor dem Tor den Ball ab, schob diesen allein vor Goalie Dejan Stojanovic aber knapp am langen Eck vorbei (7.). Wenig später prüfte Frans Krätzig Stojanovic aus spitzem Winkel (10.). Im dritten Versuch klappte es dann: Vertessen schaltete nach Altach-Einwurf schnell, bediente den in Bologna noch ineffizienten Ratkov, und dieser setzte sich gegen zwei Verteidiger schön durch und schloss sicher ab.

Dass der Serbe in der 22. Minute einen Köpfler völlig alleinstehend nicht gut aufs Tor brachte und Stojanovic parierte, sollte sich aber rächen. Wenig später drehte Koller jubelnd ab, nachdem er einen Eckball ebenfalls per Kopf über Schlager hinweg in die Maschen gebracht hatte. Zuvor war in ähnlicher Situation der Keeper noch Sieger gewesen (15.). Der Ausgleich bremste Salzburgs Schwung, bis zur Pause kamen die Gäste über verunglückte Schüsse Tim Trummers (42.) und Kerim Alajbegovics (47.) nicht mehr hinaus.

Chancen & VAR-Probleme

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Gäste dann Glück, dass ein Koller-Schuss nur an die Stange prallte (53.), auf der Gegenseite verpasste der eingewechselte Edmund Baidoo per Kopf die Großchance auf die neuerliche Salzburger Führung (60.). Er und der zur Pause gebrachte Moussa Yeo belebten das Salzburger Spiel, richtig zwingend fiel der Auftritt aber weiterhin nicht aus. Für Empörung sorgte einmal mehr der VAR, der sich in der 67. Minute beim Stand von 1:1 bei einem vermeintlichen Foul an Salzburg-Stürmer Petar Ratkov im Altacher Strafraum nicht einschaltete.

Den Matchball hatte vielmehr Srdjan Hrstic am Fuß, der Altach-Joker scheiterte alleinstehend jedoch an Schlager (80.) und schoss in der Nachspielzeit nach einem Defensivpatzer der Salzburger daneben.

Alle Tore:

0:1 Petar Ratkov (12.)

1:1 Paul Koller (26.)

(Red.)

Bild: GEPA