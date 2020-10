VIDEO-Highlights: Vardy schießt Leicester zum Sieg gegen Arsenal

via

Sky Sport Austria

Drei Tage nach dem 2:1 in der Fußball-Europa-League bei Rapid hat es für Arsenal in der englischen Premier League einen Rückschlag gesetzt.

Die “Gunners” kassierten am Sonntag gegen Leicester City eine 0:1-Heimniederlage. Das Tor für die Gäste, bei denen Christian Fuchs durchspielte, erzielte der eingewechselte Jamie Vardy in der 80. Minute. Leicester schob sich damit an die vierte Stelle, Arsenal ist nur Tabellen-Zehnter.

(APA)

Bild: Getty