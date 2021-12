Vater verrät: Kurioser Grund spricht gegen de-Jong-Wechsel zu Bayern

via

via Sky Sport Austria

Der finanziell angeschlagene FC Barcelona ist auf der Suche nach Einnahmequellen und soll dafür auch nicht vor personellen Änderungen zurückschrecken. Auch nicht, wenn sie namhafte und wirklich wertvolle Spieler betreffen. Deshalb könnte Mittelfeld-Star Frenkie de Jong möglicherweise schon bald den Klub verlassen. Der FC Bayern kommt aber aus einem kuriosen Grund wohl nicht infrage.

„Natürlich weiß ich, dass Barcelona Geld braucht, und ein großes Angebot für Frenkie könnte helfen“, sagte John de Jong der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad. Er ergänzte jedoch: „Aber ich glaube nicht, dass das so bald passieren wird.“ Ausschließen würde er einen Abgang seines Sohnes jedoch nicht. „Allerdings haben die fünf europäischen Spitzenklubs alle angerufen.“

Von denen kommen zwei Klubs aber aus einem kuriosen Grund nicht infrage. Ein Wechsel von de Jong zu Bayern München oder Manchester United sei laut John de Jong keine Option. Das Wetter sei dort oft „miserabel“, wie es in dem Bericht heißt. „Natürlich geht es um Fußball, aber das spielt auch eine Rolle“, so der Papa. In Barcelona fühle sich sein Sohn wohl und renoviere gerade ein Haus.

Welche Klubs ernst zunehmende Optionen seien, erläuterte Frenkies Vater nicht näher.

De Jong wechselte 2019 von Ajax Amsterdam für 86 Millionen Euro zum FC Barcelona. Dort läuft sein Vertrag, den er kurz nach seiner ankuft schon verlängerte bis 2026.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago