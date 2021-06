Vaterfreuden! Coman & Sommer verlassen jeweils EM-Quartiere

via

via Sky Sport Austria

Vaterfreuden während der EM! Kingsley Coman vom FC Bayern München und Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach werden jeweils Vater und reisten daher von ihren jeweiligen EM-Quartieren ab.

Coman verließ das Quartier der französischen Nationalmannschaft in Budapest wegen der Geburt seines Kindes. Das teilte der französische Verband FFF mit. Aktuell bereiten sich der Weltmeister auf das zweite EM-Gruppenspiel gegen Ungarn am Samstag (15.00 Uhr) vor.

Auch der Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer hatte unmittelbar nach dem 0:3 gegen Italien am Dienstag das Team verlassen. Der 32-Jährige wird in den kommenden Tagen zum zweiten Mal Vater und will bei der Geburt des Kindes dabei sein.

Beitragsbild: DPA