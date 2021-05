Die Vegas Golden Knights sind in der NHL als siebentes Team in die zweite Play-off-Runde eingezogen. Im entscheidenden Spiel der “best of seven”-Serie besiegten die “Ritter” Minnesota Wild mit 6:2 und stiegen mit dem Gesamtscore von 4:3 auf.

Nächster Gegner der Knights sind die Colorado Avalanche. Mit dem ersten Dreierpack seiner NHL-Laufbahn avancierte Mattias Janmark zum Matchwinner.

(APA)/Bild: Imago