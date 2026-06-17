Vegas und Toronto präsentieren neue Coaches

Einen Tag nach der Trennung von John Tortorella hat NHL-Vizemeister Vegas Golden Knights bereits seinen neuen Headcoach präsentiert. Ryan Craig (44), zuvor Assistent bei den Knights und zuletzt für das Farmteam Henderson Silver Knights verantwortlich, tritt seine erste Cheftrainer-Stelle in der stärksten Eishockey-Liga der Welt an.

Die Golden Knights hatten am Sonntag die entscheidende vierte Niederlage im Stanley-Cup-Finale gegen die Carolina Hurricanes kassiert und damit den zweiten Titel der noch kurzen Franchise-Geschichte nach 2023 verpasst. Beim damaligen Triumph war Vegas‘ neuer Headcoach Craig als Assistent beteiligt.

Ende März hatten die Golden Knights Tortorella (67) als Nachfolger von Bruce Cassidy für die letzten acht Spiele der regulären Saison und die Playoffs verpflichtet.

Auch die Toronto Maple Leafs haben einen neuen Headcoach. Die Kanadier, die nach einer enttäuschenden Saison die Playoffs verpasst hatten, verpflichteten am Mittwoch den früheren DEL-Profi Jim Hiller (Rosenheim, Berlin Capitals) als Nachfolger von Craig Berube. Hiller (57) war während der Saison von den Los Angeles Kings gefeuert worden.