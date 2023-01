Veli Kavlak kehrt zu Rapid zurück

via

via Sky Sport Austria

Veli Kavlak kehrt nach dem Ende seiner Spielerkarriere zum SK Rapid Wien zurück. Der 34-Jährige wird den Grün-Weißen als Co-Trainer der U15-Mannschaft behilflich sein sowie als indivudeller Positionstrainer den Projekt 12-Spieler unter die Arme greifen.

Fast 12 Jahre nachdem, dass das Rapid-Eigengewächs den österreichischen Rekordmeister in Richtung Istanbul verließ, kehrt Kavlak wieder an seine alten Wirkungsstätte in Wien Hütteldorf zurück. Fortan wird er als Assistenztrainer beim U15-Team wirken und zudem soll er die Entwicklung der vereinseigenen Talente aus dem „Projekt 12“ als individueller Positionstrainer vorantreiben.

Der talentierte Mittelfeldspieler konnte während seiner Zeit bei der ersten Mannschaft des SK Rapid Wien einiges vorweisen: Debüt im Alter von 16 Jahren, 181 Einsätze und der Gewinn zweier österreichischer Meistertitel, 2006 und 2010. Dazu kommen noch 31 Spiele für das A-Nationalteam Österreichs.

Bei seinem zweiten und letzten Profiverein, Besiktas Istanbul, absolvierte der Österreicher mit türkischen Wurzeln 152 Spiele und feierte ebenfalls zwei Meistertitel.

Stimmen von Hofmann & Kavlak

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann zur Personalie: „Veli ist durch und durch ein Rapidler, der nicht nur den Weg über unseren Nachwuchs zu den Profis geschafft hat, sondern als ÖFB-Nationalteamspieler und Kapitän von Besiktas Istanbul international viel Erfahrung sammeln konnte. Er ist fachlich wie menschlich eine absolute Bereicherung und soll als Positionstrainer die Fähigkeiten unserer Projekt-12 Spieler weiter verbessern. Es passt zu unserer Philosophie nicht nur Spieler sondern auch junge, ambitionierte Trainer auszubilden und weiterzuentwickeln.“

Veli Kavlak zu seiner Rückkehr: „Meine Zeit als Spieler ist leider verletzungsbedingt viel zu schnell vorübergegangen, daher war für mich schon früh klar, dass ich den Weg als Trainer einschlagen möchte. Ich bin unheimlich stolz zurück bei meinem Herzensverein zu sein. Meine Spielerkarriere hat hier in Hütteldorf begonnen und jetzt möchte ich auch hier meine Trainerkarriere starten. Ich bin dem SK Rapid sehr dankbar für die Chance direkt am Platz als Co-Trainer mit dabei zu sein, meine Erfahrung als Spieler an unsere jungen Talente weiterzugeben und dabei auch selbst Neues zu lernen.“

(Red.)/Bild: SK Rapid Wien