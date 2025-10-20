„Veni, Vidi, Kühbauer!“ – Die besten Netz-Reaktionen zu Rapid gegen LASK

Der LASK hat bei der Rückkehr von Dietmar Kühbauer als Trainer der Linzer ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben und einen wichtigen Sieg eingefahren.

Die Stahlstädter gewannen am Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga ausgerechnet bei Kühbauers Herzensverein Rapid 2:0. „Wenn man so einen Film drehen kann, dann hätte ich ihn genau so gedreht“, meinte der 54-Jährige angesichts seines schon fast kitschig anmutenden Einstands, der allerdings die Rapidler in eine Krise wirft.

Wir haben einen Tag nach dem Match die besten User-Reaktionen aus den sozialen Medien zusammengefasst:

LASK-Fans feiern Kühbauer

Nach einem schwachen Saisonstart war die Freude vor allem bei den LASK-Anhängern groß. ‚“Yesss! Bockstark und Sau wichtig“, schreibt fabi19o8 auf Instagram. Eine ähnliche Meinung vertritt old_man_sitzi: „Von Minute 1 weg Gas gegeben. Genau so will ich den LASK sehen!“ Für kurtmeissner ist der Grund für den Erfolg klar: „Da sieht man, was ein guter Trainer ausmacht, der seine Mannschaft motiviert.“

Mehrere Fans bedanken sich bei Rückkehrer Dietmar Kühbauer für seinen Einfluss. „Glückwunsch, das ist ein toller Erfolg für den Neo-LASK-Coach! Die Mannschaft hat großartig gespielt“, merkt Silvia Waldburger via Facebook an. Wolf Calisthenic verneigt sich vor dem Burgenländer: „Veni, Vidi, Küh!“

Christian Kainz verneigt sich auf Facebook in bildlicher Art und Weise vor Kühbauer:

„Arbeitsverweigerung“ – Rapid-Anhänger frustriert

Auf der anderen Seite war der Frust auf Rapid-Seite groß. „Verdient verloren“, schreibt der User gi_dundee auf Instagram. gerhardernszt geht etwas konkreter auf die Gründe für die 0:2-Heimniederlage ein: „Es sind einige Spieler von Rapid völlig ohne Form. Wobei die Offensive sich noch eher bemüht. Die Defensive ist völlig von der Rolle.“

dermartilein erkennt eine „charakterlose Söldnertruppe.“ Dominik Schneider merkt auf Facebook an: „Rapid ist einfach Rapid, so ein Kader und so ein unfassbar schlechter Fußball – allgemein diese enormen Möglichkeiten (Fans, Infrastruktur, Geld) und seit Ewigkeiten keinen Erfolg.“

„Charakterlose Söldnertruppe verliert 0:2“ – dermartilein via Instagram

Eine leise Trainer-Kritik bekundet Roar Sanderson via Facebook: „Stögers Stern verblasst, noch ehe er richtig aufgegangen ist. Find ich schade – als Typ finde ich ihn nämlich ziemlich cool.“ Patrick Wallner wird noch kritischer: „Verlieren is des ane… owa in 45 Minuten ned amal an Torschuss abzugeben is Arbeitsverweigerung.“

Einen kleinen Seitenhieb gegen die Grün-Weißen liefert fabian.x03 auf Instagram: „Jetzt wird es wohl wie letztes Jahr Mission 33 Punkte.“

(APA/Red.)