Die Tirolerin Stephanie Venier ist im ersten Training für die beiden Weltcup-Abfahrten in Crans Montana auf Platz vier gefahren.

Die Cortina-Siegerin war am Mittwoch 0,30 Sekunden langsamer als die Tagesschnellste Kira Weidle aus Deutschland. Vor Venier lagen auch Ragnhild Mowinckel (NOR) und Federica Brignone (ITA). Die Schweizer Sieganwärterin Lara Gut-Behrami wurde Neunte. Ariane Rädler lag als zweitbeste Österreicherin an der 15. Stelle 0,99 Sekunden hinter Weidle.

Cornelia Hütter (+2,10 Sek.) landete beim ersten Abtasten auf der durch die warme Witterung teilweise aufgeweichten Piste Mont Lauchaux auf Platz 29. Emily Schöpf, die sich mit dem vorzeitigen Gewinn des Abfahrtseuropacups einen Weltcupfixplatz für die nächste Saison gesichert hat, wurde 21. In Crans Montana sind am Freitag und Samstag zwei Abfahren sowie ein Super-G am Sonntag angesetzt.

(APA)/Bild: GEPA