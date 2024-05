Veränderung im Trainerstab bei Blau-Weiß Linz

Der FC Blau-Weiß Linz hat mit Christoph Eglseer einen neuen Tormanntrainer präsentiert. Eglseer war seit Sommer 2019 Tormanntrainer beim Zweitligisten SKN St. Pölten und besitzt die UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz. Der 43-Jährige wird sich ab sofort um das Tormann-Team der Kampfmannschaft kümmern.

Gleichzeitig verständigte sich der FC Blau-Weiß Linz darauf, den auslaufenden Vertrag mit dem bisherigen Tormanntrainer Manuel Moser nicht zu verlängern. Moser wechselte im Sommer 2020 von den LASK Amateuren zu den Blau-Weißen und gehörte vier Saisonen dem Trainerstab des FC Blau-Weiß Linz an.

„Zuerst möchte ich mich persönlich und natürlich im Namen des Klubs bei Mosi für eine unglaublich schöne und erfolgreiche Zeit mit zwei Meistertiteln und dem Aufstieg in die Bundesliga bedanken. Trotz alledem ist es so, dass sich Wege trennen und es immer wieder gewisser Veränderungen bedarf. Alles Gute für deine weitere Zukunft Mosi. Ab der kommenden Saison wird Christoph Eglseer unser neuer Tormanntrainer in der Bundesliga. Wir haben uns diese Entscheidung sehr gut überlegt und sind von Christoph nach mehreren Gesprächen und intensiver Suche vollends überzeugt, dass er sowohl für das Trainerteam, aber vor allem für unsere Torhüter eine echte Bereicherung sein wird“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor des FC Blau-Weiß Linz.

