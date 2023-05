„Veränderung war nötig“: Thiem spricht über Trainerwechsel

via

via Sky Sport Austria

Dominic Thiem hat sich vor dem ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen im Sky-Exklusiv-Interview über die Gründe für die Trennung von seinem langjährigen Coach Nicolas Massu geäußert.

Der 29-Jährige beendete die Zusammenarbeit mit dem Chilenen Massu nach vier Jahren Zusammenarbeit vor etwa einem Monat. „Bei mir ist eine gewisse Laschheit, ein Schlendrian eingekehrt. Deshalb war eine Veränderung nötig, auf beiden Seiten“, so der Niederösterreicher.

Nun wird Thiem von Benjamin Ebrahimzadeh betreut. Über den Deutsch-Iraner sagte Thiem: „Jetzt ist es gut, dass ich einen Neuen Trainer habe, der mich richtig pusht.

Thiem: Trainerwechsel „war die wichtigste Änderung“

Am heutigen Dienstag startet Dominic Thiem ins Challenger-Turnier in Mauthausen. In der ersten Runde trifft der Niederösterreicher auf den 18-jährigen Burgenländer Matthias Ujvary.