Verbale Entgleisung gegen Paris? Ramos verteidigt sich

Sergio Ramos soll die Stadt Paris nach dem Champions-League-K.o. gegen den FC Bayern heftig beleidigt haben. Der Verteidiger weist die Vorwürfe via Twitter zurück.

„Normalerweise gehe ich nicht auf diese Dinge ein, aber ich möchte nicht etwas als selbstverständlich hinnehmen, was nicht geschehen ist“, schrieb Ramos auf Twitter. Der spanische Verteidiger soll sich nach dem CL-Aus gegen die Bayern im Ton vergriffen und die Stadt Paris beleidigt haben. Das geht aus einem Clip des spanischen TV-Senders Movistar Plus hervor. Der Innenverteidiger redete sich dabei in Rage. Lippenleser haben dabei offenbar eine verbale Entgleisung gegen Paris erkannt, der Sender hat diese in den Untertiteln hinterlegt.

Ramos weist Vorwürfe zurück

Ramos wies die Vorwürfe zurück und reagierte auf den Clip: „Ich sage niemals Paris, ich mache ein enttäuschtes „pssss“ oder „pfff“.“ Und weiter: „Im Zusammenhang mit einer (zugegebenermaßen groben) Redewendung, die wir im Fußball nutzen. Erfinden wir nichts, suchen wir nicht nach etwas, wo nichts ist“, ergänzte er via Twitter.

Ramos wechselte 2021 von Real Madrid nach Paris. Seitdem kommt er wettbewerbsübergreifend auf 48 Einsätze.

