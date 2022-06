Verband und Liga schließen neuen Kooperationsvertrag ab

Der österreichische Eishockey-Verband ÖEHV und die ICE Hockey League haben einen neuen Kooperationsvertrag über drei Saisonen abgeschlossen.

Wie in einer Mitteilung am Freitag bekanntgegeben wurde, tritt ab kommender Saison eine neue Kaderregelung in Kraft. Bei den acht österreichischen Teams müssen jeweils zwölf für das ÖEHV-Team einsetzbare Profis am Spielbericht aufscheinen, davon zumindest zwei U24-Spieler.

Zwei Wochen Vorbereitungszeit auf erstes WM-Spiel für Nationalteam

Außerdem wurde dem Verband eine Vorbereitungszeit von 14 Tagen auf das erste WM-Spiel zugesichert, um bei der A-Weltmeisterschaft 2023 den angepeilten Klassenerhalt realisieren zu können. „Mir war wichtig, dass im Kooperationsvertrag eine österreichische Handschrift in Richtung Weiterentwicklung einheimischer Spieler-, Trainer- als auch Schiedsrichtertalente erkennbar ist“, sagte ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann.

„Damit legen wir den Grundstein für weitere Erfolge im österreichischen Eishockey“, ergänzte Liga-Präsident Jochen Pildner-Steinburg: „Es ist erfreulich, dass wir uns im Sinne der Planbarkeit auf eine langfristige Lösung einigen konnten.“ Die Vereinbarung kann von beiden Seiten um zwei Spielzeiten verlängert werden.

