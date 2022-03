Verbesserter Schwab in Punta Cana klar im Cut

via

Golfprofi Matthias Schwab hat am Freitag beim PGA-Turnier der Golfer in Punta Cana in der Dominikanischen Republik den Cut geschafft.

Einer 73er-Runde am Vortag legte der Steirer auf dem Par-72-Kurs eine 69 nach, womit er sich sicher ins Feld für das Wochenende hievte – auch wenn eine Reihe von Spielern noch nicht zurück im Clubhaus war. „Mit 5 Birdies bei nur zwei Bogeys bin ich heute zufrieden. Das gesamte Spiel fühlte sich deutlich besser an als gestern“, sagte Schwab.

