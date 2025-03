Verbleib bei Juve? Kolo Muani gibt Update

Für Randal Kolo Muani läuft es bei Juventus mal so richtig. In der Serie A erzielte der französische Stürmer in bislang sieben Einsätzen bereits fünf Tore und legte einen weiteren Treffer auf.

Aktuell ist der 26-Jährige bis zum Saisonende von Paris Saint-Germain ausgeliehen. Nach Sky Informationen kann sich Kolo Muani vorstellen, über den Sommer hinaus bei Juve zu bleiben.

Kolo Muani: „Warum nicht bleiben?“

„Mein Wille ist es, zu spielen und Spaß zu haben. Wenn es so weitergeht, warum nicht bleiben? Juventus ist der Verein, der mir die Tür geöffnet hat,“ hatte Kolo Muani kürzlich im Interview mit La Repubblica verlauten lassen.

In Paris hat der ehemalige Angreifer von Eintracht Frankfurt – die SGE hatte er im September 2023 für 95 Millionen Euro gen PSG verlassen – noch einen Vertrag bis 2028. Bei den Hauptstädtern konnte er aber nie an seine Form aus der deutschen Bundesliga anknüpfen.

Neben einem möglichen Verbleib in Turin hat der französische Nationalspieler auch weitere Anfragen erhalten.

