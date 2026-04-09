Die Wiener Austria dürfte kurz vor dem Wiener Derby ein wichtiges Signal für Kontinuität setzen. Wie der „KURIER“ berichtet, soll Stephan Helm auch über den Sommer hinaus Cheftrainer der Veilchen bleiben. Im Raum steht ein neuer Vertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren, die offizielle Bestätigung könnte noch vor dem Duell mit Rapid erfolgen.

Dass sich die Austria zu diesem Schritt entschließt, wäre vor allem als Anerkennung für Helms Arbeit in einer unruhigen Phase zu sehen. Der 42-Jährige hat es in den vergangenen eineinhalb Jahren geschafft, trotz anhaltender Nebengeräusche im Klub Ruhe in den sportlichen Bereich zu bringen. Während es im Umfeld immer wieder Spannungen und Diskussionen gab, blieb die Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerteam weitgehend auf ihren eigenen Weg fokussiert.

Ein weiteres Indiz für eine mögliche Vertragsverlängerung: Bei der morgigen Pressekonferenz vor dem 349. Wiener Derby (am Sonntag ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!) wird nicht nur Stephan Helm, sondern auch Sportvorstand Tomas Zorn am Podium sitzen.

„Genießt vollen Rückhalt“: Zorn stärkt Trainer Helm (Talk & Tore am 01.03.2026)

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