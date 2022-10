„Vercoacht“: Stankovic erklärt Kritik an Salzburg-Trainer Jaissle

Im Rahmen der Champions-League-Sendung am Dienstagabend sorgte eine Aussage von Analyse-Experte Marko Stankovic zum Auftritt der Salzburger gegen Chelsea im Nachgang für Aufsehen.

Stankovic hatte in der Sky-Sendung bei gegnerischem Ballbesitz das Auftreten der Salzburger in der ersten Hälfte kritisiert und sprach davon, dass sich Trainer Matthias Jaissle in den ersten 45 Minuten „vercoacht“ habe. In der Pressekonferenz reagierte Jaissle anschließend auf die Kritik von Stankovic (siehe Video).

Stankovic: „Es war eine Überlegung zu viel für mich“

Am Mittwoch ging Stankovic nochmals auf seine Kritik ein und erklärte seine Aussage genauer. Die Salzburger hätten in der ersten Hälfte drei Systeme spielen müssen. „Und da versetze ich mich in die Spieler. Für einen Kjaergaard war das zum Beispiel zu viel in einem Spiel. Speziell in einer Spielhälfte drei Systeme. Deswegen habe ich das Wort ´vercoacht´ in den Mund genommen. Ich sage: Es war eine Überlegung zu viel für mich“, sagte Stankovic.

